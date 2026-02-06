Diyarbakır Sur İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli bir uzman çavuşun, karakoldaki silahlar ile adli emanette bulunan uyuşturucuları çalarak sattığı iddia edildi.

UZMAN ÇAVUŞ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında uzman çavuşun tutuklandığı bildirildi. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, yaşananları “ciddi bir güvenlik zafiyeti” olarak değerlendirdi. CHP'li Alp, savcılık soruşturmasında silahların yanı sıra adli emanetteki uyuşturucuların da çalınıp satıldığını söyledi. Diyarbakır Adliyesi’nde de benzer olayların yaşandığını anımsatan CHP'li vekil iktidarı eleştirerek "AKP'liler şapkayı önlerine koysun düşünsünler" dedi.

'ADLİYELER HIRSIZLARIN EN İYİ MÜŞTERİSİ OLDU'

CHP'li İnan Akgün Alp, Silah ve uyuşturucuları karakoldan çalınıp satılmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Diyarbakır Sur İlçe Jandarma Komutanlığı'nı soymuşlar. Olayla ilgili karakolda görevli bir uzman çavuşu tutuklamışlar. Savcılık soruşturmasında anlaşılmış ki sadece silahları çalmakla kalmamış adli emanetteki uyuşturucuyu da çalıp satmışlar. Daha önce de adliyede bir hâkim, adli emanetteki uyuşturucuları çalıp alem yaparken yakalanmıştı. Türkiye öyle bir hale geldi ki karakollarla adliyeler hırsızların en iyi müşterisi oldu. Halimiz budur AKP'liler şapkayı önlerine koysun düşünsünler"