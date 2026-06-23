Kaynak: İHA

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde yer alan ve Türkiye’nin en büyük ikinci hidroelektrik santrali olma özelliğini taşıyan Karakaya Barajı'nda başlatılan su tahliye işlemleri sona erdi.

Geçtiğimiz aylarda baraj gölündeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle 7 yıl aradan sonra ilk kez kapakların açılması, bölgede yoğun bir ilgiyle karşılanmıştı. Günlerce süren tahliye işlemi sırasında ortaya çıkan ve adeta görsel bir şölene dönüşen manzarayı izlemek için Diyarbakır, Elazığ ve Malatya başta olmak üzere çevre illerden binlerce vatandaş baraj bölgesini ziyaret etti.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, baraj gölündeki su seviyesinin güvenli ve normal sınırlara ulaşmasıyla birlikte tahliye işlemi planlandığı şekilde tamamlandı.