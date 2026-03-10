Kış aylarını sıcak iklimlerde geçiren leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte rotalarını yeniden Anadolu’ya çevirdi. Türkiye’nin en büyük barajları arasında yer alan Karakaya Barajı, bu yıl da doğanın bu muhteşem dönüşüne ev sahipliği yapıyor.

Bölge halkı tarafından "baharın habercisi" olarak nitelendirilen leylekler; Toygar, Boran, Kadıçayırı, Adagören ve Ağılyazı mahallelerinde bulunan, gelenekselleşmiş yuvalarına yerleşmeye başladı. Özellikle elektrik direklerinin üzerindeki yuvalarını tercih eden leylekler, gün boyu baraj kıyısında yiyecek arayarak enerji topluyor.

Baraj gölü çevresindeki sulak alanlar, göçmen kuşlar için zengin bir besin kaynağı sunarken, mahalle sakinleri de her yıl olduğu gibi bu yıl da misafirlerini sevinçle karşıladı.