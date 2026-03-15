Venezuela’nın başkenti Karakas’ta bulunan ABD Büyükelçiliği’nde Amerikan bayrağı, 7 yıl aradan sonra yeniden göndere çekildi.

Gelişme, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’i yılın başında düzenlenen operasyonla ülke dışına çıkarmasının ardından ülkede yaşanan siyasi değişimin gölgesinde gerçekleşti.

ABD’nin Venezuela Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Laura F. Dogu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, büyükelçilikteki Amerikan bayrağının 14 Mart 2019 sabahında indirildiğini hatırlattı. Dogu, aynı gün ve aynı saatte, tam 7 yıl sonra bayrağın yeniden göndere çekildiğini duyurdu.

Dogu açıklamasında, bu adımın ABD ile Venezuela arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcına işaret ettiğini belirterek, “Venezuela ile yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD’nin ocak ayında düzenlediği operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi ABD’ye götürülmüş, Maduro uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanmaya başlamıştı. Bu gelişmenin ardından Maduro’nun yardımcısı Delcy Rodriguez ülkenin geçici devlet başkanı olarak belirlenmişti.

Diplomatik ilişkilerin yeniden hareketlenmesiyle birlikte Karakas’taki ABD Büyükelçiliği’nde Amerikan bayrağının tekrar göndere çekilmesi, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa olarak değerlendiriliyor.