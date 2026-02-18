Ramazan ayı dolayısıyla Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi’nin “Şadırvanlı Sofa” bölümünde ilk kez sergilenen bu nadide eser, sarayı ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerin büyük ilgisini çekti.

Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ramazan ayıyla birlikte sarayda geleneksel bir hareketliliğin başladığını ifade ederek, “Osmanlı döneminde ramazan ayı ile Topkapı Sarayı'nda tatlı bir telaş başlardı. Gerek mutfaklarda iftar ve sahur için gerekse Mukaddes Emanetler Dairesinde buranın manevi havasına uygun olarak hazırlıklar yapılırdı. Biz de Milli Saraylar Başkanlığı olarak bu yıl telaşımızı burada başlattık.” dedi.“

GELENEKSEL İSLAM SANATININ EN NADİDE ÖRNEĞİ

”Karahisari Mushafı’nın tarihi ve kültürel değerine vurgu yapan Kocaman, “Bu yıl Şadırvanlı Sofa olarak isimlendirdiğimiz mekanda, Osmanlı döneminin en önemli Mushafı olarak kabul edilen Karahisari Kur'an-ı Kerim'ini sergiliyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'in yazımına Kanuni Sultan Süleyman döneminde Ahmet Karahisari tarafından başlanmış. Ancak daha sonra Üçüncü Murad döneminde, Karahisari'nin evlatlığı ve talebesi olan Hasan Çelebi tarafından tamamlanmış. 601 sayfadan oluşan bu Kur'an-ı Kerim gerek hat gerekse cilt olarak Osmanlı'nın en önemli Mushafı olarak kabul edilir. Geleneksel İslam sanatının en güzel, en nadide örneği olarak burada sergileniyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Ramazan boyunca yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Mukaddes Emanetler Dairesi’nin temizlik ve bakım çalışmaları tamamlanarak misafir kabulüne hazır hale getirildiğini belirten Kocaman, “Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan geleneklerden bazılarını hala sürdürüyoruz. Bunlardan biri de Mukaddes Emanetler Has Oda temizliğidir. Ramazan ayının 15'inde bir tören gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

Mukaddes Emanetler Dairesi’nin salı günleri hariç 09.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık olduğunu kaydeden Kocaman, 1 Mart’tan itibaren turizm sezonunun başlamasıyla yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında belirgin bir artış öngördüklerini de sözlerine ekledi.

KARAHİSARİ MUSHAFI HAKKINDA

Uzun yıllar Hazine-i Hassa’da korunduktan sonra II. Mustafa döneminde Mukaddes Emanetler Dairesi’ndeki Hırka-i Saadet Odası’na vakfedilen eser; muhakkak, reyhani, sülüs, nesih ve tevki hatlarının ustalıkla birleşimini sergiliyor.Saray nakkaşhanesinde Kara Memi üslubuyla tezhip edilen mushafta 2 bin 360 adet koltuk tezhibi yer alıyor.

Sergilenen yapraklarda Fatiha Suresi ile Bakara Suresi’nin ilk dört âyeti, celi muhakkak ve reyhani hatla yazılmış halde bulunuyor.Temizlik ve konservasyon çalışmalarını Milli Saraylar Obje Bakım ve Konservasyon ekibi yürütüyor. Türkiye’de müzecilik alanında bir ilk olan bu ekip, Has Oda’daki halı, çini ve diğer unsurları özel filtreli cihazlar ile at kılı fırçalar kullanarak titizlikle temizliyor.Hırka-i Saadet ve Sancak-ı Şerif mahfazalarının tozları ise geleneksel yöntemle, Mukaddes Emanetler Dairesi önündeki “toz kuyusu”na dökülüyor.