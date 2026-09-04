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Kaynak: Haber Merkezi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Karahantepe Kazı Alanı'nda sabah saatlerinde talihsiz bir kaza meydana geldi. Kazı Başkanı ve Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, alanda yürütülen çevre düzenlemesi ve üst örtü yapımı çalışmalarını incelerken dengesini kaybederek yüksekten düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kazı alanında yapılan Prof. Dr. Necmi Karul, ambulansla Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hastanede tedavi altına alınan Prof. Dr. Necmi Karul'un sağlık durumunun takip edildiği ve tedavisinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.