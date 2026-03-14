14 Mart 2026 Cumartesi
Karagümrük Faciası sonrası Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe’ye tokat gibi sözler: İkinciliği bile tehlikede

Fatih Karagümrük, Süper Lig’de Fenerbahçe’yi 2-0 mağlup etti. Ahmet Çakar maç sonrası sert yorumlarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Mısırlı.com Fatih Karagümrük, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Mücadele, 2-0 Fatih Karagümrük üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe’nin kötü performansı, santrforsuzluğu ve Tedesco’nun yokluğu gündem oldu.

Ahmet Çakar, karşılaşma sonrası dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Çakar, “Maalesef bu lig artık bitti! Fenerbahçe’nin ikinci olma ihtimali bile tartışmalı görünüyor. Görünen o ki Trabzonspor ile amansız bir ikincilik mücadelesine girecekler.”

“Futbolcular kayıtsız, sahada vasat ve Fenerbahçe’yi düşünmüyorlar. Ama bir de Sadettin Saran var; adeta ‘Hepinize yeterim’ mesajı verdi.”

“Santrfor alınamadığı için Fenerbahçe kaybetti diyebiliriz. Düşünebiliyor musunuz, küme düşme potasındaki bir takıma karşı Fenerbahçe tek gol şansı bile yaratamadı.”

“Fenerbahçe haftalardır kararsız ve istikrarsızdı. Bazen iyi oynuyor, bazen yok gibiydi. Dün gece ise tamamen dağıldılar. İki duran toptan gol yediler, utanılacak bir durum.”

“1. dakikadan 97. dakikaya kadar Fenerbahçe kazanmak için hiçbir çaba göstermedi. Tedesco yine kulübede yok, çünkü cezalısı.”

“Sadettin Saran, Fenerbahçe TV’de kaptanına saygısızlık yapılmasına sessiz kalmamalı. Derhal seçim kararı almalı ve Haziran’da görevi bırakmalı.”

“Fenerbahçe, haftalardır sergilediği futbol ile şampiyonluğu hak etmiyordu; dün gece ise bu durum tescillendi.”

“Hakem Mehmet Türkmen için en kritik pozisyon, ilk yarıda Karagümrüklü oyuncuya faul olup olmadığıydı. Ben olsam penaltı vermezdim.”

