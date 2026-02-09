Karagöl buzdan aynaya dönüştü: Üzerinde horon teptiler

Kış koşullarına rağmen yolların açık kalması sayesinde rahat bir yolculuk yaptıklarını belirten Öz, “Fotoğraf ve video çekmeyi çok seviyorum. Doğayı gezmek benim için ayrı bir keyif. Antalya’dan geldiğim için böyle karlı ya da donmuş bir göl görmek çok kolay değil. İlk defa böyle bir manzara gördüm. Karlı hali gerçekten çok güzel.” diye konuştu.