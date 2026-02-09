Artvin’in “sakin şehir” unvanlı Şavşat ilçesindeki Karagöl, bölgedeki hava sıcaklıklarının ciddi düşüşüyle tamamen dondu.
Karagöl buzdan aynaya dönüştü: Üzerinde horon teptiler
Artvin Şavşat’taki “sakin şehir” Karagöl, sert soğuklarla tamamen buz tuttu. Kar altında beyaza bürünen gölde ziyaretçiler buz üstünde yürüdü, horon oynadı. Antalya ve Kocaeli’den gelenler bu eşsiz manzaraya hayran kaldı.
Doğal güzelliği sayesinde her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Karagöl Sahara Milli Parkı içindeki bu göl, etkili kar yağışının ardından bembeyaz bir örtüye kavuştu.
Sıcaklıkların iyice azalmasıyla yüzeyi buz tutan gölü görmek için bölgeye gelen bazı ziyaretçiler, donmuş yüzeyde yürüyüş yaparak horon tepti.
Antalya’dan gelen Hüseyin Öz, ilk kez ziyaret ettiği Şavşat Karagöl’ün karlı ve buzlu görüntüsüne hayran kaldığını ifade etti.
Kış koşullarına rağmen yolların açık kalması sayesinde rahat bir yolculuk yaptıklarını belirten Öz, “Fotoğraf ve video çekmeyi çok seviyorum. Doğayı gezmek benim için ayrı bir keyif. Antalya’dan geldiğim için böyle karlı ya da donmuş bir göl görmek çok kolay değil. İlk defa böyle bir manzara gördüm. Karlı hali gerçekten çok güzel.” diye konuştu.
Kocaeli’den gelen Hakan Yalduz ise gölün buz tutmasının kendisinde değişik duygular uyandırdığını söyleyerek, “Önceden iskeleden baktığımız yerde şimdi buzun üzerinde duruyoruz. Bu anı yaşamak çok güzel. Herkesin görmesini isterim.” diye konuştu.