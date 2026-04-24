Karadenizli balıkçılar av sezonundan umutlu

Balıkçılığın hava koşullarından etkilendiğini belirten Özer, "Nisan 15 itibarıyla büyük endüstriyel balıkçıların avcılık sezonu kapandı. Kıyı balıkçılığı torik ve palamut avcılığı hariç devam ediyor. Yaz sezonu için lüfer, çinekop, istavrit ve tekir balıkları için balıkçılarımız hazırlanıyor. Bu ay içerisinde avlanma başlayacak." dedi.