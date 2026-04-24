Yeniçağ Gazetesi
24 Nisan 2026 Cuma
İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Karadenizli balıkçılar av sezonundan umutlu

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Akçakoca'da balıkçılar, kıyı avcılığının bereketli geçmesini bekliyor.

Haberi Paylaş
Karadenizli balıkçılar av sezonundan umutlu - Resim: 1

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Çağdaş Özer, AA muhabirine, hava şartlarının etkisiyle bazı balık türlerinin denizlerde görülmeye başlandığını, bunun da balıkçıyı mutlu ettiğini söyledi.

1 5
Karadenizli balıkçılar av sezonundan umutlu - Resim: 2

Balıkçılığın hava koşullarından etkilendiğini belirten Özer, "Nisan 15 itibarıyla büyük endüstriyel balıkçıların avcılık sezonu kapandı. Kıyı balıkçılığı torik ve palamut avcılığı hariç devam ediyor. Yaz sezonu için lüfer, çinekop, istavrit ve tekir balıkları için balıkçılarımız hazırlanıyor. Bu ay içerisinde avlanma başlayacak." dedi.

2 5
Karadenizli balıkçılar av sezonundan umutlu - Resim: 3

Özer, geçen sezonun balıkçılık açısından verimli geçmediğini dile getirerek, "Endüstriyel balıkçılıkta sezon kötü geçti. Bu balıkçılığı yapanların yanında Akçakoca'da kıyı balıkçılığı da mevcut"

3 5
Karadenizli balıkçılar av sezonundan umutlu - Resim: 4

"Küçük balıkçı dediğimiz kıyı balıkçılarımızın umudu var. Geçen yıl kötü geçti ama bu yıl hava koşulları mevsim normallerinde seyrediyor. Bu, bir şeylerin olumlu gideceğinin işaretidir"

4 5
Karadenizli balıkçılar av sezonundan umutlu - Resim: 5

"İnşallah güzel balıkçılık olacak. Şu an ilk gelecek balıklar, istavrit, çinekop ve lüfer olacak" diye konuştu.

5 5
Kaynak: AA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro