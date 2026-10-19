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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ

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Ordu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ORDUSİAD), gerçekleştirdiği geniş katılımlı ekonomi toplantısıyla bölge ve ülke ekonomisinin geleceğine ışık tuttu.

Türkiye’nin önde gelen ekonomi uzmanlarının katıldığı buluşmada, finansmana erişim, piyasalardaki son gelişmeler ve Ordu’nun kalkınma hamleleri masaya yatırıldı.

ORDUSİAD Başkanı Vehbi Yüksel, “Şehrimizin kalkınması ve ülkemizin üretim kapasitesinin artırılması için sorumluluk almaya, üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri olan Ordu’da, iş dünyasının çatı örgütleri ve ekonomi uzmanları kritik bir zirvede bir araya geldi. Ordu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ORDUSİAD) tarafından düzenlenen aylık yemekli iş geliştirme toplantısı, ulusal ekonomi gündeminin önemli başlıklarına ev sahipliği yaptı.

Türkiye ekonomisinin mevcut görünümü, makroekonomik dengeler ve gelecek dönem beklentilerinin ele alındığı toplantıya; ekonomi habercisi Sami Altınkaya ile Neo Portföy Araştırma ve İletişim Direktörü Şebnem Ayabakan konuk konuşmacı olarak katıldı. Bölge ticaretinin liderlerinin de tam kadro yer aldığı zirvede, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Levent Karlıbel, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman ve Ordu Mali Müşavirler Odası Başkanı Ender Kırca hazır bulundu.

"SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN SORUMLULUK ALIYORUZ"

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ORDUSİAD Başkanı Vehbi Yüksel, yerel kalkınmanın ancak ortak akıl ve güçlü bir iş birliğiyle mümkün olabileceğini vurguladı. İş dünyasının önündeki finansmana erişim ve piyasa dalgalanmaları gibi küresel ve ulusal zorluklara dikkat çeken Yüksel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ordu’nun ekonomik gelişimine yönelik önceliklerimizi net bir şekilde belirledik. Şehrimizin üretim kapasitesini artırmak, istihdamı güçlendirmek ve yatırım ortamını daha cazip hale getirmek için durmaksızın çalışıyoruz.

İş dünyamızın karşı karşıya olduğu sorunların çözümü ve yeni yatırım fırsatlarının rasyonel şekilde değerlendirilmesi konusunda ORDUSİAD olarak sorumluluk almaya devam edeceğiz. Karadeniz'in potansiyelini Türkiye'nin üretim gücüne entegre etmekte kararlıyız.

"UZMAN İSİMLER PİYASALARI VE FİNANSMANI YORUMLADI

Toplantının panel bölümünde ise ekonomi habercisi Sami Altınkaya ve Neo Portföy Araştırma ve İletişim Direktörü Şebnem Ayabakan, iş insanlarına yönelik kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi.

Finansal piyasalardaki güncel değişimlerin yatırım kararlarına etkisini aktaran uzmanlar, özellikle yüksek enflasyon ve sıkılaşma politikaları döneminde şirketlerin likidite yönetimi ve alternatif finansman kaynaklarına erişimi konusunda stratejik ipuçları paylaştı.

İŞ DÜNYASININ KURUMLARINDAN TAM DESTEK

Etkinlikte söz alan OTSO Başkanı Levent Karlıbel ve Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, Ordu iş dünyasını böylesi vizyoner bir toplantıda buluşturduğu için ORDUSİAD yönetimine teşekkür etti.

Başkanlar, şehirdeki kurumlar arası güçlü iletişimin ve dayanışmanın, Ordu’nun makroekonomik göstergelerini yukarı taşımada en önemli kaldıraç olduğunu ifade etti.

Bölge sanayicilerinin sorularının yanıtlanması ve karşılıklı görüş alışverişiyle son bulan zirve, Anadolu sermayesinin zorlu piyasa koşullarında dahi üretim ve istihdam odaklı motivasyonunu koruduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

ORDUSİAD, şehrin ve ülkenin ekonomik vizyonuna katkı sunacak stratejik buluşmalarına önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ilan etti.