Doğada kendiliğinden yetişen zılbıt, bahar aylarında sabahın ilk ışıklarıyla birlikte köylüler tarafından toplanarak pazara indiriliyor.
Karadeniz’in şifa deposu: Faydaları saymakla bitmiyor; Tezgahlarda yerini aldı
Sinop’un Erfelek ilçesine bağlı köylerde baharın gelişi, tezgâhlara çıkan zılbıt otu ile kendini gösteriyor. Yüzyıllardır bilinen bu bitki, geçmişte özellikle savaş öncesi askerler tarafından tüketildiği ve cesaret verdiğine inanıldığı için halk arasında ayrı bir yere sahip.
Kendine özgü aroması ve hafif keskin tadıyla öne çıkan bu ot, Sinop’taki köylü pazarlarında yoğun ilgi görüyor. Vitamin ve mineral açısından zengin olduğu ifade edilen zılbıt, en çok soğanlı ve yumurtalı kavurma olarak sofralara geliyor.
Karadeniz Bölgesi’nde, özellikle Zonguldak ve Sinop çevresinde yaygın şekilde yetişen zılbıtın farklı pişirme yöntemleri bulunuyor.
Yöre halkı, bu bitkinin idrar ve balgam söktürücü özelliklere sahip olduğunu; boğaz ağrısı ve öksürük gibi şikâyetlerde destekleyici olarak tüketildiğini dile getiriyor.
Ayrıca süt artırıcı, sakinleştirici ve ateş düşürücü etkilerinden söz ediliyor. Kış aylarında soğuk algınlığına karşı tercih edildiği, lapasının ise yanık ve yaraların iyileşmesine yardımcı olduğuna inanılıyor.
Geçmişten günümüze hem lezzeti hem de şifalı yönleriyle anılan zılbıt, Karadeniz mutfağının doğal ve köklü tatları arasında yer almayı sürdürüyor.
