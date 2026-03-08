Pepeçura, Karadeniz'in özellikle Rize ve Artvin yörelerinde sonbahar aylarında sofraları süsleyen geleneksel mor renkli tatlısıdır. Kokulu siyah üzümlerin suyundan elde edilen doğal şıra ile hazırlanan bu hafif ve ferahlatıcı tatlı, muhallebi kıvamında olup üzümün yoğun aromasını taşır. Katkısız, doğal ve sağlıklı bir lezzet olarak bilinen pepeçura, üzüm hasadının hemen ardından yapılır ve genellikle soğuk servis edilir. Yerel halk arasında şifa deposu olarak da anılan bu tatlı, üzümün antioksidan zenginliği sayesinde bağışıklığı destekler niteliktedir.

Pepeçura, Karadeniz Bölgesi'nin özellikle Rize, Artvin ve Trabzon gibi illerinde yüzyıllardır yapılan yöresel bir tatlıdır. Kokulu siyah üzüm çeşitlerinden elde edilen üzüm şırasının mısır unu, nişasta ve şekerle koyulaştırılmasıyla hazırlanır. Mor rengi ve yoğun üzüm kokusuyla dikkat çeker. Genellikle eylül-ekim aylarında üzüm hasadı sonrası yapılır. Tamamen doğal malzemelerle hazırlandığı için sağlıklı bir alternatif olarak görülür. Soğuk servis edildiğinde ferahlatıcı etkisiyle yaz-kış tüketilir. Bazı yörelerde üzerine fındık, ceviz veya Antep fıstığı serpilerek sunulur.

PEPEÇURA TATLISI NASIL YAPILIR?

Pepeçura yapmak için öncelikle kaliteli kokulu siyah üzüm seçmek şarttır. Yaklaşık 1 kilogram üzüm için şu malzemeler kullanılır: 1 kilogram kokulu siyah üzüm

4-5 su bardağı su

Yarım su bardağı toz şeker

4-5 yemek kaşığı mısır unu

Yemek kaşığı mısır nişastası

Üzeri için isteğe bağlı dövülmüş ceviz, fındık veya Antep fıstığı

Yapılışı adım adım şöyle:

Üzümleri iyice yıkayın ve saplarından ayırın. Geniş bir tencereye üzümleri alın, üzerine su ve şekeri ekleyin. Kısık ateşte üzümler yumuşayana kadar pişirin. Üzümler suyunu salıp eriyince tencereyi ocaktan alın. Büyük bir süzgeç yardımıyla üzümleri süzün ve ezilmemiş taneleri kaşıkla iyice ezerek suyunu çıkarın. Elde edilen üzüm şırasını tekrar tencereye dökün. Bir kaseye ayırdığınız şıradan bir kepçe alıp içine mısır unu ve nişastayı ekleyerek topaklanmadan açın. Bu karışımı yavaş yavaş kaynayan şıraya ekleyin ve sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Kıvam alınca ocaktan alın, kaselere paylaştırın ve soğumaya bırakın. Buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin.

PEPEÇURA TATLISINI YAPARKEN NEYE DİKKAT ETMELİ?

Pepeçura'nın en önemli püf noktası kıvamdır. Tatlı kaşıktan kayarak düşmeli ancak sulu olmamalıdır. Mısır unu ve nişastayı azar azar ekleyin ve sürekli karıştırın ki topaklanma olmasın. Üzüm şırası çok ekşi ise şeker miktarını artırın, çok tatlı üzüm kullanıyorsanız şekeri azaltın. Kokulu siyah üzüm bulamazsanız normal mor üzüm de kullanılabilir ancak aroma daha hafif olur. Üzümleri fazla kaynatmayın ki acılaşmasın. Karıştırma işlemini orta ateşte yapın ve kıvamı aldıktan sonra hemen ocaktan alın. Servis öncesi üzerine fındık veya ceviz serperek lezzeti artırabilirsiniz. Tatlı soğudukça kıvamı daha da oturur.

PEPEÇURA'DAN ÜZÜM SUYU NASIL YAPILIR?

Pepeçura'nın temeli üzüm suyudur yani şıra. Üzümleri yıkayıp saplarından ayırdıktan sonra tencereye alın. Su ekleyerek kısık ateşte pişirin. Üzümler yumuşayınca ezin ve süzgeçten geçirin. Çekirdek ve kabukları ayırarak sadece saf üzüm suyunu elde edin. Bu şırayı doğrudan içmek isterseniz şeker ekleyip soğutun veya pepeçura için kullanın. Eğer taze üzüm suyu istiyorsanız üzümleri presleyerek veya meyve sıkacağından geçirerek de hazırlayabilirsiniz ancak geleneksel yöntem kaynatma ve süzmedir. Bu şekilde elde edilen üzüm suyu doğal, katkısız ve vitamin dolu olur.

PEPEÇURANIN SAPLARI NASIL TEMİZLENMELİ?

Üzümlerin saplarını temizlemek pepeçura'nın en önemli adımlarından biridir. Saplar acı bir tat verir ve tatlıyı bozar. Üzümleri yıkadıktan sonra her bir taneyi tek tek kontrol ederek saplarından ayırın. Sapları tamamen temizlemek için üzümleri bir kaba alın, üzerlerine su doldurun ve hafifçe ovalayın. Saplar suyun üstüne çıkar, üzümler dipte kalır. Bu şekilde kolayca ayırabilirsiniz. Eğer üzüm miktarı fazlaysa bir süzgeç veya kevgir yardımıyla sapları toplayın. Temizlenmiş üzümleri tekrar durulayın ki toz veya kir kalmasın. Bu işlem tatlının pürüzsüz ve lezzetli olmasını sağlar.

Pepeçura, Karadeniz mutfağının en özel lezzetlerinden biri olarak hem evlerde hem de yöresel restoranlarda sıkça tüketilir. Doğal haliyle sağlıklı bir tatlı arayanlar için ideal bir seçenektir. Afiyet olsun