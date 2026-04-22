Ordu, baharı kitap kokusuyla karşılamaya hazırlanıyor. Altınordu Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl yenilenen konseptiyle büyük beğeni toplayan Ordu Edebiyat ve Kitap Günleri, bu yıl 6. kez kapılarını açıyor. Akyazı Sahili Etkinlik Alanı’nda kurulacak dev kitap fuarı, 10 gün boyunca hem bölge halkını hem de çevre illerden gelecek kitapseverleri ağırlayacak.

1 MAYIS’TA ÇİFTE KUTLAMA

Etkinliğin açılışı, anlamlı bir güne, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne denk geliyor. Program, saat 15.00’te Süleyman Çelebi’nin “1 Mayısların Anlamı” başlıklı söyleşisiyle Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde başlayacak. Hemen ardından saat 16.00’da ise polisiye edebiyatın usta kalemi Ahmet Ümit, “Antik Cinayetler” söyleşisiyle okurlarıyla bir araya gelerek festivalin fitilini ateşleyecek.

EDEBİYAT DÜNYASININ YILDIZLARI ORDU’DA

Fuar boyunca sadece kitap stantları değil, Türkiye’nin en sevilen yazarları da sahilde olacak. Buket Uzuner, Pelin Batu, İnci Aral ve Cem Seymen gibi isimlerin yanı sıra genç kuşağın yakından takip ettiği Beyza Alkoç, Adora Yağmur ve Işıl Işık gibi yazarlar imza günlerinde okurlarıyla buluşacak. Ayrıca Sinan Yağmur, Nurullah Genç ve Hatice Kübra Tongar gibi isimler de deneyimlerini paylaşmak üzere kürsüdeki yerlerini alacak.

SADECE KİTAP DEĞİL, TAM BİR KÜLTÜR ŞÖLENİ

Ordu Edebiyat ve Kitap Günleri, bir kitap fuarından çok daha fazlasını vaat ediyor. 10 gün sürecek etkinlik takviminde;

Edebiyat ve tarih atölyeleri,

Tiyatro gösterileri,

Konserler ve özel okur buluşmaları yer alacak.

BAŞKAN ULAŞ TEPE: "UMUT EDEBİYATLA YEŞERECEK"

Belediye Başkanı Ulaş Tepe, tüm vatandaşları bu kültürel şölene davet ederek şu ifadeleri kullandı:

"Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde iyileşmek ve umudu korumak için sanata daha çok sarılmalıyız. 10 gün boyunca Karadeniz’de edebiyat rüzgarı esecek. Herkesi kitapların büyülü dünyasında yepyeni hikayeler keşfetmeye bekliyoruz."

Etkinlikle ilgili tüm detaylara ve güncel takvime Altınordu Belediyesi’nin resmi web sitesi üzerinden ulaşılabilecek.