Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, bu yıl 18’incisi düzenlenen Giresun Tanıtım Günleri ile bölgenin zengin kültürel mirasını ve eşsiz damak tatlarını İstanbullularla buluşturdu. Etkinliğin üçüncü gününde yaşanan yoğunluk, Giresun’a duyulan özlemi ve merakı gözler önüne serdi. Karadeniz’in yeşil doğasını, yayla kokan lezzetlerini ve asırlık geleneklerini şehir hayatına taşıyan organizasyon, binlerce ziyaretçiyi kendine hayran bıraktı.

PİDE VE KÖFTEDE GİRESUN FARKI

Etkinlik alanında kurulan stantlar, yöresel ürünlerin bir sergi alanı haline geldi. Özellikle Giresun pidesi, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği lezzetlerden biri oldu. Pide ustaları, bu lezzetin sırrının hamurun iki kez mayalanmasında, yayla peyniri ve özel tereyağı kullanımında yattığını vurguladı. Sloganlarını, Giresun, göresun, yesun, doyasun olarak belirten ustalar, en güzel aşkların tereyağlı pideyle başladığını belirterek katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Yayla kültürünün bir parçası olan Giresun köftesi ise doğallığıyla ön plana çıktı. Köfte ustaları, etin Giresun yaylalarında yetişen düvelerden elde edildiğini ve tamamen organik, katkısız bir şekilde hazırlandığını belirtti. Sarımsak gibi yöresel dokunuşlarla zenginleştirilen köfteler, sağlıklı ve doğal beslenmek isteyen ziyaretçilerden tam not aldı.

Tanıtım günlerinin en dikkat çekici köşelerinden biri, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan ve halk arasında kuş dili olarak bilinen ıslıkla haberleşme yöntemi oldu. Çanakçı ilçesi Kuşköy yöresine özgü bu 500 yıllık gelenek, sadece bir haberleşme yöntemi değil, aynı zamanda bölgenin sarp coğrafyasına karşı verilen bir yaşam mücadelesinin izlerini taşıyor.

Yetkililer, Trabzon ve Gümüşhane gibi çevre illerin bazı bölgelerinde de izleri görülse de bu geleneğin ana vatanının Kuşköy olduğunu vurguladı. Dağlık ve sarp arazide, uzak mesafelerdeki köylülerin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan bu yöntem, günümüzde festivallerle yaşatılıyor. Müzikal bir boyuta da taşınan ıslık dili, atalardan kalan bu değerli geleneği yeni nesillere aktarmak adına büyük bir gururla sergileniyor.

Giresun Tanıtım Günleri, sadece bir gastronomi festivali değil, aynı zamanda yerel üreticilerin desteklendiği önemli bir ekonomik platform niteliği taşıyor. İstanbul’da yaşayan Giresunluların memleket hasretini dindirdiği, İstanbulluların ise yeni lezzetler keşfettiği etkinlik, sosyal bir köprü görevi görüyor. Ziyaretçiler, memleketlerinden gelen doğal ürünleri almanın mutluluğunu yaşarken, kültürel mirasa sahip çıkmanın önemini de bir kez daha hatırlıyor.

Organizasyon, Giresun’un kültürel mirasının sadece Türkiye’de değil, dünya çapında tanıtılmasına katkı sağlarken, aynı zamanda turizm potansiyelini de güçlendiriyor. Önümüzdeki yıllarda da aynı coşkuyla devam etmesi beklenen bu tanıtım günleri, İstanbul ve Giresun arasındaki kültürel bağları her geçen gün daha da kuvvetlendiriyor.