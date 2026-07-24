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Kaynak: AA

Karadeniz’in köklü geleneklerinden biri olan tahta araba yarışları, Red Bull Formulaz ile bir kez daha hayat buluyor. Bu yıl 16’ncısı düzenlenecek organizasyon, 2 Ağustos’ta Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde gerçekleştirilecek.

SADECE EL YAPIMI TAHTA ARABALAR YARIŞACAK

Yarışta, tamamen el emeğiyle üretilen tahta arabalar 1.400 metrelik zorlu parkurda mücadele edecek. Keskin virajlar, saman balyaları, çuvallarla oluşturulan engeller ve rampa atlayışlarının yer aldığı parkurda yarışmacılar en hızlı şekilde finişe ulaşmaya çalışacak.

Organizasyonda motorlu ya da dış destekli sistemlere izin verilmeyecek. Tahta araçların yalnızca çivi veya vida kullanılarak üretilmesi şartı uygulanacak.

ÜNLÜ İSİMLER DE KATILACAK

Etkinlikte Red Bull sporcuları Isopower (İsmail Can Yerinde), Ege Arseven ve Bahattin Sofuoğlu da yer alacak. Sporcular, Karadeniz’in geleneksel atmosferine ortak olacak.

1900’LÜ YILLARDAN GÜNÜMÜZE UZANIYOR

Karadeniz’de geçmişi 1900’lü yılların başına kadar uzanan tahta araba geleneği, 2009 yılında festival formatına kavuştu. Red Bull’un desteğiyle büyüyen Formulaz, yıllar içinde bölgenin en dikkat çeken organizasyonlarından biri haline geldi.

Bugüne kadar yaklaşık 36 takımın mücadele ettiği etkinliği her yıl 5 bine yakın kişi yerinde takip ediyor.

KÜLTÜREL MİRAS YAŞATILIYOR

Red Bull Formulaz yalnızca bir yarış organizasyonu olmanın ötesinde, Karadeniz’e özgü kültürel mirası yeni nesillere aktarmayı da amaçlıyor. Yarışlarda keçi yününden yapılan kıl çoraplar, kara lastikler ve bölgede geleneksel olarak kullanılan xaşattule ile start verilmesi gibi yöresel unsurlar yaşatılmaya devam ediyor.