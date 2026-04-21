Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ

“Interreg NEXT Karadeniz Havzası Programı” kapsamında yürütülen BSUAND - Karadeniz Doğal Afetlere Karşı Birleşiyor Projesi’nin 1. İlerleme Toplantısı, 17-18 Nisan tarihlerinde Bulgaristan’ın Varna şehrinde gerçekleştirildi.

Kasım ayında düzenlenen başlangıç toplantısının ardından proje ortakları, Varna Özgür Üniversitesi ev sahipliğinde yeniden bir araya gelerek geride kalan dönemde yürütülen faaliyetleri kapsamlı şekilde değerlendirdi. Toplantı süresince proje çıktıları gözden geçirilirken, işbirliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik stratejik adımlar ele alındı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Proje Sorumlusu Özlem Çebi Saka ile Proje Koordinatörü Nazım Güveloğlu toplantıda sunum gerçekleştirdi. Katılımcılar, karşılıklı deneyim paylaşımında bulunarak afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesini artırmaya yönelik iyi uygulamaları paylaştılar.

Toplantı sonunda, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek saha faaliyetleri ve ortak koordinasyon süreçlerine ilişkin yol haritası netleştirildi.

Toplantıya; Trakya Kalkınma Ajansı (Lider Ortak), Varna Free University, Hellenic Rescue Team ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi temsilcileri katılım sağladı.

Sınır ötesi işbirliğini güçlendiren bu stratejik proje, Karadeniz Havzası’nda doğal afetlere karşı dayanıklılığı artırmayı hedeflerken, ortakların kararlı çalışmalarıyla bölgesel afet direncinin en üst seviyeye çıkarılmasına katkı sunmaya devam ediyor.