Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Karadeniz kıyılarına sık sık insansız deniz araçları vuruyordu. Öte yandan Karadeniz kıyılarına zaman zaman vuran patlamamış deniz mayınları da tedirginliğe neden oluyordu.

Bunun bir benzeri de İstanbul’da görüldü. Arnavutköy Karaburun açıklarında balıkçılar denizde insansız hava aracı olduğu düşünülen bir cisim bulundu.

Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi devam ediyor.

İnsansız deniz aracının hangi ülkeye ait olduğu belirsizliğini koruyor.