Karadeniz’e ve Karadenizliye en büyük zararı kimin verdiğini artık cesaretle tartışmak gerekiyor.

Benim kanaatim açık: Karadeniz’i yıllarca kendi siyasi arka bahçesi gibi gören sağ siyaset ve özellikle son dönemde Siyasal İslam üzerinden kurulan siyaset anlayışı, bölgeye faydadan çok zarar vermiştir.

Üstelik zarar yalnızca ekonomik değildir.

Karadenizlinin Türkiye’nin diğer bölgelerindeki algısı da bundan nasibini almıştır.

Türkiye’nin neresine giderseniz gidin, sahaya indiğinizde bunu hissediyorsunuz. İnsanların zihninde özellikle “Rizeli-Trabzonlu siyasetçi, bürokrat ve iş insanı” üzerinden oluşmuş ciddi bir algı var.

Peki neden?

Çünkü siyasette temsil ile hemşehricilik arasındaki çizgi zaman zaman ortadan kaldırıldı.

Diyarbakır’a Rizeli, Edirne’ye Rizeli, Ankara’ya Rizeli yönetici atarsanız; bürokraside, siyasette ve ekonomik güç merkezlerinde sürekli aynı şehirlerden gelen isimleri öne çıkarırsanız toplum bir süre sonra “Bu ülkede başka insan mı yok?” diye sorar.

Burada mesele Rizeli olmak değildir.

Rizelinin, Trabzonlunun suçu hiç değildir.

Mesele, liyakat yerine hemşehricilik yapıldığına dair bir kanaatin toplumda yerleşmesine sebep olan siyasi anlayıştır.

Üstelik Karadeniz Rize ve Trabzon’dan ibaret değildir.

Ordu var, Giresun var, Samsun var, Sinop var, Artvin var, Gümüşhane var, Bayburt var, Bartın var, Kastamonu var, Zonguldak var…

Bu insanların çocukları nerede?

Neden Türkiye, Karadenizliyi yalnızca birkaç şehir ve birkaç siyasi aile üzerinden tanımak zorunda bırakıldı?

Daha acısı şudur:

Karadeniz bu kadar iktidarın merkeziymiş gibi gösterilirken Karadeniz insanı gerçekten zenginleşti mi?

Köylünün cebine para girdi mi?

Gençler memleketlerinde iş bulabildi mi?

Fındık üreticisinin yüzü güldü mü?

Çay üreticisinin derdi bitti mi?

Tütün üreticisi ayakta kalabildi mi?

Gidin köylere, üreticiye sorun.

Fındığın maliyetini, işçiliğini, gübresini, ilacını, nakliyesini hesaplayın. Sonra üreticinin eline kalan paraya bakın.

Çay üreticisinin yaşadığı sorunlara bakın.

Bir zamanlar ailelerin geçim kaynağı olan tütünün geldiği noktaya bakın.

Karadeniz’in gençleri neden İstanbul’a, Ankara’ya, Avrupa’ya göç ediyor?

Madem Karadeniz siyasetin bu kadar gözdesiydi, Karadenizlinin kendi memleketinde yaşayabileceği ekonomik düzen neden kurulamadı?

Bir de Karadeniz Sahil Yolu meselesi var.

Yıllarca büyük bir kalkınma hamlesi olarak anlatıldı. Elbette ulaşım kolaylaştı; bunu inkâr etmek doğru olmaz. Fakat madalyonun diğer yüzünü de konuşmak zorundayız.

Deniz dolguları, kıyının doğal yapısına müdahaleler, şehirlerle deniz arasına giren ulaşım aksı ve çevresel sonuçlar yıllardır tartışılıyor.

Karadenizliyi denize kavuşturduk denilirken birçok yerde şehirle denizin doğal ilişkisini kopardık.

Tüneller, yollar, viyadükler elbette yapılmalıdır. Devlet zaten yol yapar. Asıl mesele, bunların bölgenin doğasını, üretimini ve geleceğini koruyacak bir kalkınma politikasıyla birlikte yürütülüp yürütülmediğidir.

Bugün daha ağır bir algı problemiyle karşı karşıyayız.

Türkiye’de büyük kamu ihaleleri konuşulduğunda yıllardır kamuoyunda “beşli çete” diye adlandırılan şirketler gündeme getiriliyor. Bu tartışmaların bir bölümü de Karadenizli iş insanları üzerinden yürütülüyor.

İddiaların, suçlamaların ve siyasi söylemlerin doğruluğu ayrı bir tartışmadır.

Ben başka bir şeye dikkat çekiyorum:

Bu algının faturası neden milyonlarca Karadenizliye kesiliyor?

Rize’nin dağındaki çay üreticisinin büyük kamu ihaleleriyle ne ilgisi var?

Giresun’daki fındık üreticisinin ne ilgisi var?

Ordu’da iş arayan gencin ne ilgisi var?

Trabzon’un köyündeki emeklinin ne ilgisi var?

Bir avuç siyasetçi ve iş insanı üzerinden milyonlarca insanı tarif etmek büyük haksızlıktır.

Fakat bu haksızlığın doğmasına zemin hazırlayan siyaseti de sorgulamak zorundayız.

Karadenizliye yapılan en büyük kötülüklerden biri budur:

Karadenizliye hizmet etmek yerine Karadenizli üzerinden iktidar görüntüsü üretmek.

Bir bölgenin insanlarını devlet kadrolarında ve ekonomik imtiyaz tartışmalarında aşırı görünür hâle getirirken aynı bölgenin çiftçisini yoksullaştırıyorsanız bunun adı bölgecilik bile değildir.

Bu, siyasetin Karadenizliyi kullanmasıdır.

Karadeniz’in ihtiyacı torpil değildir.

Fındığın para etmesidir.

Çayın para etmesidir.

Üreticinin tarlasını terk etmemesidir.

Gencin doğduğu şehirde iş bulabilmesidir.

Denizin, derenin, yaylanın korunmasıdır.

Ve en önemlisi Karadenizlinin Türkiye’nin başka bir şehrine gittiğinde bir siyasi iktidarın, bir müteahhidin veya bir bürokratik grubun temsilcisiymiş gibi görülmemesidir.

Ben Karadenizliyim.

Bu yüzden bu meseleyi daha yüksek sesle söylüyorum:

Karadeniz’i sevmek Karadenizliyi devletin nimetlerine ortak etmek değildir; Karadenizlinin emeğinin karşılığını almasını sağlamaktır.

Karadenizlinin ihtiyacı ayrıcalık değil, adalettir.

Ve siyaset artık şunu anlamalıdır:

Bir avuç insana sağlanan imtiyazı bütün Karadeniz’e yapılmış hizmet gibi pazarlarsanız, kazanan birkaç kişi olur; faturayı ise bütün Karadeniz öder.