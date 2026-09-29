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Kaynak: AA

Yaklaşık 15 kilometrelik kısmı şehir merkezinden geçerek Karadeniz'e ulaşan Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkisinde suyun yüzeyini kaplayan yoğun köpük tabakası vatandaşların dikkatini çekti. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kirliliğin kaynağını saptamak amacıyla nehirde geniş çaplı saha incelemesi gerçekleştirdi. Ekiplerce sudan alınan numuneler, detaylı analiz yapılmak üzere laboratuvara sevk edildi.

İçler acıtan tabloya tepki gösteren Orduyeri Mahallesi Muhtarı İrfan Sağlam, benzer manzaralarla belirli aralıklarla karşılaştıklarını ve sorunun sanayi tesisi atıklarından kaynaklandığını düşündüklerini aktardı.

FAİLİN TESPİT EDİLİP CEZALANDIRILMASI İSTENİYOR

Nehirdeki kirliliğin ekosisteme zarar verdiğine dikkat çeken Muhtar Sağlam, tablonun balık ölümlerine zemin hazırladığını belirterek, doğa katliamına sebebiyet veren tesis veya kişilerin bir an önce tespit edilerek gerekli cezai yaptırımların uygulanmasını temenni ettiğini dile getirdi.