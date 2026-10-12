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Kaynak: DHA

KTÜ Of Teknoloji Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Ömer Kasar yürütücülüğündeki İstasyOF Projesi kapsamında öğrenciler, 2-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ARISS SSTV 33'üncü Seri etkinliğine katıldı.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun dünya yörüngesindeki geçişlerini takip eden öğrenciler, yaklaşık 400 kilometre yükseklikten yayımlanan yavaş taramalı televizyon (SSTV) sinyallerini Yagi antenleri ve amatör telsiz sistemleri aracılığıyla kaydetti. Kaydedilen sinyaller, Robot36 görüntü çözümleme yazılımıyla görsellere dönüştürüldü.

12 GÖRÜNTÜDEN 8'İNİ YAKALADILAR

‘Student Education 2026’ (Öğrenci Eğitimi 2026) temasıyla düzenlenen etkinlikte, dünyanın farklı ülkelerindeki okul ve üniversite öğrencilerinin eğitim faaliyetlerini konu alan 12 görüntü yayımlandı. KTÜ'lü öğrencilerin, bu görüntülerin 8'ini alarak önemli bir başarı elde ettiği belirtildi.

NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve uluslararası amatör telsiz kuruluşlarının iş birliğiyle yürütülen Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Amatör Telsiz (ARISS) Programı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, görüntüler istasyonun Rusya bölümündeki amatör telsiz sisteminden UHF bandında yayımlandı.

Dünya genelindeki amatör telsizcilerin katılımına açık etkinlikte başarılı performans sergileyen KTÜ İstasyOF ekibi, YM7XOF uluslararası çağrı işaretiyle ARISS SSTV Ödül Belgesi’ni almaya hak kazandı.

UYGULAMALI EĞİTİME KATKI SAĞLADI

Çalışma, öğrencilerin uydu haberleşmesi, anten sistemleri, radyo frekansı teknolojileri ve sinyal işleme alanlarında uygulamalı deneyim kazanmasına katkı sağladı. Proje, KTÜ’nün uzay teknolojileri ve haberleşme sistemleri alanındaki eğitim faaliyetlerinin somut çıktılarından biri olarak değerlendirildi. Etkinlik kapsamında elde edilen görüntüler, ARISS’in resmî internet sitesi üzerinden kamuoyunun erişimine sunuldu.