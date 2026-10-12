Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Karadeniz’deki görevini tamamladı: Dev boru gemisi Boğaz’da süzüldü

Karadeniz’deki görevini tamamladı: Dev boru gemisi Boğaz’da süzüldü

Romanya’daki doğal gaz boru hattı görevini tamamlayan 215,9 metrelik dev deniz boru döşeme gemisi JSD6000, Kıyı Emniyeti ekiplerinin üst düzey emniyet tedbirleri eşliğinde İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı.

Kaynak: DHA
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Karadeniz’deki görevini tamamladı: Dev boru gemisi Boğaz’da süzüldü - Resim: 1

Baham Adaları bayraklı 215,9 metre uzunluğundaki 'JSD6000' isimli derin deniz boru döşeme gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

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Karadeniz’deki görevini tamamladı: Dev boru gemisi Boğaz’da süzüldü - Resim: 2

Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılmak üzere İtalya'dan yola çıkan ve 2 Temmuz'da Boğaz'dan geçen gemi, görevini tamamladıktan sonra yeniden İstanbul Boğazı'ndan geçti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörlerinin eşlik ettiği geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı, geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

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Karadeniz’deki görevini tamamladı: Dev boru gemisi Boğaz’da süzüldü - Resim: 3

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geminin geçişini sanal medya hesabından 'İstanbul Boğazı'nda dev bir misafiri daha ağırladık' notuyla paylaştı.

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Karadeniz’deki görevini tamamladı: Dev boru gemisi Boğaz’da süzüldü - Resim: 4

Uraloğlu, paylaşımında, "Binlerce tonluk JSD6000 boru döşeme gemisinin geçişi, ekiplerimizin koordinasyonunda, seyir emniyeti tedbirleri alınarak gerçekleştirildi. Geminin Boğaz çıkışını emniyetle tamamlamasının ardından gemi trafiği kuzey-güney yönünde yeniden açıldı." ifadelerine yer verdi.

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Karadeniz’deki görevini tamamladı: Dev boru gemisi Boğaz’da süzüldü - Resim: 5
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