KARADENİZ GÜNE DEPREMLE BAŞLADI
Doğu Karadeniz açıklarında sabah saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 05.42’de kaydedilen depremin derinliği 8,27 kilometre olarak ölçüldü.
Karadeniz’deki deprem sonrası uzman isimden dikkat çeken uyarı: ‘Asıl risk bu değil
Doğu Karadeniz açıklarında meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş’tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Bektaş, depremle birlikte yağış ve dik yamaçların oluşturabileceği riske dikkat çekti.Kaynak: Haber Merkezi
KARADENİZ GÜNE DEPREMLE BAŞLADI
DEPREMİN ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş, depremin ardından bölgeye ilişkin değerlendirmesini paylaştı.
“ORDU FAYI İLE İLİŞKİLİ OLABİLİR”
Bektaş, depremin TPAO araştırmalarında belirlenen ve “Ordu Fayı” olarak adlandırılan yapıyla ilişkili olabileceğini ifade etti.
GÖZLER SAHİL YAMAÇLARINA ÇEVRİLDİ
Bektaş’ın değerlendirmesinde özellikle Doğu Karadeniz’in dik sahil yamaçları öne çıktı. Uzman isim, deprem sonrasında bölgedeki yamaçların yakından izlenmesi gerektiğini belirtti.
“ASIL RİSK YALNIZCA DEPREM DEĞİL”
Prof. Dr. Bektaş, bölgede tek başına depremin değil, birden fazla etkenin bir araya gelmesinin önemli olduğunu vurguladı.
ÜÇ ETKENE DİKKAT ÇEKTİ
Bektaş, riski “Deprem + yağış + dik sahil yamaçları = heyelan riski” sözleriyle özetledi. Yağışla birlikte zeminin suya doymasının yamaçlardaki riski artırabileceğine dikkat çekt
YERLEŞİM ALANLARI İÇİN UYARI
Bektaş, özellikle yamaçlardaki yerleşim alanları ile bilinen heyelan sahalarının deprem ve yağış koşulları birlikte değerlendirilerek izlenmesi gerektiğini belirtti.