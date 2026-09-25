Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Karadeniz’deki deprem sonrası uzman isimden dikkat çeken uyarı: ‘Asıl risk bu değil

Karadeniz’deki deprem sonrası uzman isimden dikkat çeken uyarı: ‘Asıl risk bu değil

Doğu Karadeniz açıklarında meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş’tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Bektaş, depremle birlikte yağış ve dik yamaçların oluşturabileceği riske dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Karadeniz’deki deprem sonrası uzman isimden dikkat çeken uyarı: ‘Asıl risk bu değil - Resim: 1

KARADENİZ GÜNE DEPREMLE BAŞLADI
Doğu Karadeniz açıklarında sabah saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 05.42’de kaydedilen depremin derinliği 8,27 kilometre olarak ölçüldü.

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Karadeniz’deki deprem sonrası uzman isimden dikkat çeken uyarı: ‘Asıl risk bu değil - Resim: 2

DEPREMİN ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş, depremin ardından bölgeye ilişkin değerlendirmesini paylaştı.

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Karadeniz’deki deprem sonrası uzman isimden dikkat çeken uyarı: ‘Asıl risk bu değil - Resim: 3

“ORDU FAYI İLE İLİŞKİLİ OLABİLİR”
Bektaş, depremin TPAO araştırmalarında belirlenen ve “Ordu Fayı” olarak adlandırılan yapıyla ilişkili olabileceğini ifade etti.

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Karadeniz’deki deprem sonrası uzman isimden dikkat çeken uyarı: ‘Asıl risk bu değil - Resim: 4

GÖZLER SAHİL YAMAÇLARINA ÇEVRİLDİ
Bektaş’ın değerlendirmesinde özellikle Doğu Karadeniz’in dik sahil yamaçları öne çıktı. Uzman isim, deprem sonrasında bölgedeki yamaçların yakından izlenmesi gerektiğini belirtti.

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Karadeniz’deki deprem sonrası uzman isimden dikkat çeken uyarı: ‘Asıl risk bu değil - Resim: 5

“ASIL RİSK YALNIZCA DEPREM DEĞİL”
Prof. Dr. Bektaş, bölgede tek başına depremin değil, birden fazla etkenin bir araya gelmesinin önemli olduğunu vurguladı.

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Karadeniz’deki deprem sonrası uzman isimden dikkat çeken uyarı: ‘Asıl risk bu değil - Resim: 6

ÜÇ ETKENE DİKKAT ÇEKTİ
Bektaş, riski “Deprem + yağış + dik sahil yamaçları = heyelan riski” sözleriyle özetledi. Yağışla birlikte zeminin suya doymasının yamaçlardaki riski artırabileceğine dikkat çekt

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Karadeniz’deki deprem sonrası uzman isimden dikkat çeken uyarı: ‘Asıl risk bu değil - Resim: 7

YERLEŞİM ALANLARI İÇİN UYARI
Bektaş, özellikle yamaçlardaki yerleşim alanları ile bilinen heyelan sahalarının deprem ve yağış koşulları birlikte değerlendirilerek izlenmesi gerektiğini belirtti.

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