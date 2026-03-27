Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Karadeniz’de yürütülen doğal gaz arama çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Abdülhamid Han sondaj gemisi, Kocaeli açıklarında bulunan Kandıra-2 kuyusunda yılın ilk keşif sondajı için çalışmalara başladı.

3 BİN 100 METRE DERİNLİĞE İNECEK

Yapılan açıklamaya göre gemi, su derinliği dahil yaklaşık 3 bin 100 metreye kadar sondaj gerçekleştirecek. Çalışmaların yaklaşık 35 gün sürmesi planlanıyor.

Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda yerli ve milli doğal gaz üretimini artırmayı hedefleyen Bakanlık, yeni rezervler için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfine imza atan Abdülhamid Han, bu kez yeni bir keşif umuduyla görev yapıyor.

BAKAN BAYRAKTAR’DAN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin Karadeniz’deki başarılarını yeni keşiflerle güçlendirmek istediklerini belirtti. Abdülhamid Han gemisinin yeni bir müjdenin kapısını aralamak için yeniden göreve çıktığını ifade eden Bayraktar, Kandıra-2 kuyusundaki çalışmaların önemine dikkat çekti.

Karadeniz’deki faaliyetlerin hız kesmeden süreceğini vurgulayan Bayraktar, nisan ayında Fatih sondaj gemisinin Bartın açıklarında yer alan Eflani-1 kuyusunda yeni bir sondaja başlayacağını açıkladı. Türkiye’nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda çalışmaların devam edeceği bildirildi.