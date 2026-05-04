Kuzey ve Zeyşan’ın unutulmaz aşkı, NOW ekranlarında izleyiciyle buluşarak yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olmaya aday.

“Kocamın Ailesi”, “Avrupa Avrupa” ve “Hercai” gibi ses getiren projelere imza atan Mia Yapım’ın sahibi Banu Akdeniz, bu kez rotasını memleketi Trabzon Maçka’ya çeviriyor. Karadeniz’in doğal dokusunda çekilecek dizinin hazırlıkları hızla devam ediyor.

“Sevdamı Sakla Karadeniz”in senaryosunu Deniz Dargı ve Cem Görgeç kaleme alırken, yönetmen ve oyuncu kadrosu için görüşmeler sürüyor. Dizi, Kuzey ve Zeyşan’ın destansı aşkını ekranlara taşıyacak.

Yeni projeyle birlikte Trabzon, ana akım diziler için önemli bir çekim merkezi haline gelmeye devam ediyor.