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Ukrayna Donanması, mürettebatında Türklerin de bulunduğu Vıctress isimli bir kuru yük gemisine dron isabet ettiğini açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre; gemide yangın çıktığını ve 9 kişilik mürettebatın kurtarıldığı belirtildi. Açıklamada, mürettebat arasında yaralananların bulunduğu aktarıldı.

Ukrayna donanmasından yapılan açıklamada, gemide yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Mısır, Türkiye ve Hindistan vatandaşı olan dokuz mürettebat üyesi arasında yaralılar olduğu açıklandı. Herkesin kurtarıldığı ifade edilirken, yaralıların durumuysa bilinmiyor.

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