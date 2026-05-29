Kiev yönetiminin açıklamasına göre, Odesa limanından Türkiye’ye hareket eden Vanuatu bandıralı Türk kuru yük gemisi insansız hava aracı saldırısına uğradı. Yetkililer, saldırının Rusya tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre olay sonrası gemide hasar meydana gelirken, bölgeye sevk edilen ekipler yangın ve soğutma çalışmaları yaptı. İlk görüntülerde gemiden duman yükseldiği görüldü.

Öte yandan, Ukrayna-Rusya savaşı sürerken Karadeniz’de benzer saldırılar son dönemde sık sık yaşanıyor. Mart ayında da bir Türk tankeri insansız deniz aracıyla vurulmuştu. Kocaeli’nin Kandıra ilçesi açıklarında meydana gelen olayda 25 kişilik mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmiş, herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.