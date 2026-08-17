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Kaynak: AA

Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezlerinden Sinop'ta palamut avı bereketli başladı. Küçük ölçekli tekneleriyle denize açılan balıkçılar, çapari ve olta gibi geleneksel yöntemlerle bol miktarda palamut avlıyor.

KÜÇÜK BALIKÇILARA PALAMUT İZNİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonu öncesinde 15-31 Ağustos tarihleri arasında küçük ölçekli balıkçıların geleneksel yöntemlerle palamut avlamasına izin veriyor.

Bu kapsamda denize açılan balıkçılar, avladıkları palamutları Sinop'taki tezgahlarda satışa sunuyor.

PALAMUTUN TANESİ 200-250 LİRA

Tezgahlarda yerini alan palamutların fiyatı, büyüklüğüne göre 200 ila 250 lira arasında değişiyor. Vatandaşların da palamuda yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, Karadeniz'in tamamında palamut avcılığının sürdüğünü belirterek avın bol ve bereketli başladığını söyledi.

Ünlü, bolluğun 2-2,5 ay devam etmesini beklediklerini ifade ederek balıkçıların denizden eli boş dönmediğini kaydetti. Ünlü ayrıca ilerleyen günlerde fiyatların daha da düşmesini beklediklerini dile getirdi.

1 EYLÜL'DE FİYATLARIN DAHA DA DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Balıkçı İbrahim Coşkun ise geçen sezon palamut avının az olduğunu hatırlatarak vatandaşların bu nedenle palamudu özlediğini söyledi.

Avcılığın iyi gittiğini belirten Coşkun, 1 Eylül'de gırgır teknelerinin de denize açılmasıyla palamudun daha bol ve ucuz olmasını beklediklerini ifade etti.

Coşkun, şu anda palamudun tanesini 200 liradan sattıklarını belirterek vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.