Kaynak: Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de tespit edilen şüpheli cisimlerle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık, farklı bölgelerde su üzerinde görülen ve İHA/Kamikaze İnsansız Deniz Aracı olabileceği değerlendirilen şüpheli cisimlerin SAS timleri tarafından yerinde imha edildiğini duyurdu.

ŞÜPHELİ CİSİMLER TESPİT EDİLDİ

MSB’nin açıklamasına göre şüpheli cisimler, Karadeniz Ereğli, Sakarya Karasu, İstanbul Karaburun, Türkeli Demir Sahası ve Çatalca bölgelerinde tespit edildi.

Su üzerinde belirlenen cisimler üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı unsurlar harekete geçti.

SAS TİMLERİ İMHA ETTİ

Bakanlık, söz konusu şüpheli cisimlerin SAS timleri tarafından başarıyla yerinde imha edildiğini açıkladı.

MSB’den yapılan açıklamada, Karadeniz’de sürüklenen mayın tehdidine karşı tedbirlerin sürdüğü vurgulandı.

KEŞİF VE GÖZETLEME 7/24 SÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanlığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler ve deniz hava vasıtaları ile keşif-gözetleme faaliyetlerine 7/24 esasına göre devam ediliyor. Karadeniz Ereğli, Sakarya Karasu, İstanbul; Karaburun, Türkeli Demir Sahası ve Çatalca bölgelerinde su üzerinde tespit edilen ve İHA/Kamikaze İnsansız Deniz Aracı olabileceği değerlendirilen şüpheli cisimler, SAS Timlerimiz tarafından başarıyla yerinde imha edildi.”