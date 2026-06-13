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Kaynak: AA

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gün boyunca etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar, sahil şeridini olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle Karadeniz'de deniz kabarırken, kıyıya vuran güçlü dalgalar sahil kesiminde hareketli anların yaşanmasına yol açtı.

İlçe genelinde rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte özellikle liman çevresi ve sahil şeridinde dalgalar zaman zaman mendireklere çarparak metrelerce yüksekliğe ulaştı. Kıyıda oluşan etkileyici ve bir o kadar da tehlikeli görüntüler, sahilde bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Sahile gelen vatandaşların bir kısmı oluşan dev dalgaları kıyıdan izlerken, bazı vatandaşların ise yükselen dalgalara ve olumsuz hava şartlarına aldırış etmeden suya girmesi dikkat çekti.

Meteorolojik tahminlere göre, bölgede rüzgarın ve buna bağlı olarak denizdeki hareketliliğin bir süre daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.