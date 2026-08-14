Karadeniz’de sel dehşeti: Sular önüne katıp götürdü: 1’i çocuk 2 kişi aranıyor

Kentte dün gece etkili olan kuvvetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Keşap ilçesi Karabulduk beldesinde seyir halindeyken sele kapılan araçtaki Ahmet Yılmaz (50) kendi imkanıyla kurtuldu, yanındaki Mehmet Akkaya (45) ile Muhammed Abdullah Hakkıoğlu (16) ise suda kayboldu.