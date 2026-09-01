Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan yoğun yağışlar, sel ve su baskınlarına yol açtı. Afetin ardından yaralar sarılmaya çalışılırken, sivil toplum kuruluşlarından da birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları gecikmedi.

İstanbul ve Ordu genelinde yürüttüğü aktif sivil toplum faaliyetleriyle tanınan Gölköy İçyaka Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sezai Karaosmanoğlu, ulusal bir açıklama yayımlayarak afetzedelerin yanında olduklarını belirtti.

"CAN VE MAL GÜVENLİĞİ EN BÜYÜK TEMENNİMİZ"

Yaptığı yazılı açıklamada afetten etkilenen tüm bölgelere geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Sezai Karaosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Ordu ilimiz ve ilçelerimiz başta olmak üzere, ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen yoğun yağış, sel ve su baskınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Yaşanan olumsuzlukların en kısa sürede giderilmesini, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunmasını temenni ediyoruz."

SAHADAKİ GİZLİ KAHRAMANLARA TEŞEKKÜR

Karaosmanoğlu, zorlu hava şartlarına rağmen afet bölgelerinde aralıksız çalışan ekiplerin fedakârlığına dikkat çekerek, devletin tüm kurumlarına teşekkür etti.

Gece-gündüz demeden sahada olan ekiplere minnettar olduklarını vurgulayan Karaosmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sahada gece-gündüz, yağış ve zorlu hava şartları demeden fedakârca görev yapan başta Valilik ekiplerimiz, belediye başkanlarımız ve belediyelerimizin tüm personeli olmak üzere; AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve tüm kurumlarımızın ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, görevlerinde kolaylıklar diliyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.

"ACİL DURUMLAR İÇİN "112" VURGUSU

Afet bölgesinde bulunan ve yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlar için de önemli bir hatırlatmada bulunan Dernek Başkanı Karaosmanoğlu, herhangi bir acil durumda vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçmelerinin hayati önem taşıdığını belirtti. Karadeniz'de selin izlerini silmek için devlet ve millet el ele çalışmalarını sürdürürken, İçyaka Derneği'nin bu açıklaması sivil toplumun afet anındaki güçlü refleksini bir kez daha gözler önüne serdi.