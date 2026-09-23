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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Dünya fındık üretiminin kalbi olan Ordu'da, yüksek kesimlerde hasat sezonunun sonuna yaklaşılırken üreticiler bu kez yağışlı hava ile mücadele ediyor.

Gölköy ilçesinin Haruniye Mahallesi'nde fındığını henüz patoza veremeyen veya dalından toplayamayan vatandaşların imdadına mevsimlik tarım işçileri yetişti. Mahallede yaklaşık bir haftalık fındık hasadı işi kalırken, ani bastıran Karadeniz sağanakları çalışmaları zorlaştırıyor.

"YAĞMURA RAĞMEN VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ"

Çalışmaları koordine eden tarım elçisi (dayıbaşı) Yılmaz Avcı, olumsuz hava koşullarına rağmen üreticiyi mağdur etmemek için yoğun bir mesai harcadıklarını belirtti. Süreci hızlandırdıklarını ifade eden Avcı, şunları söyledi:"Yağmur çamur, yağışlı hava demeden ekiplerimizle sahadayız.

Haruniye Mahallesi'ndeki fındık üreticilerimizin mağdur olmaması ve mahsulün dalda kalıp zarar görmemesi için çok hızlı bir şekilde hareket ediyoruz.

30 kişilik ekibimizle koordineli bir şekilde vatandaşlarımıza yardımcı oluyor, hasadı bir an önce tamamlamak için canla başla çalışıyoruz.

"ÜRETİCİNİN GÖZÜ KULAĞI HAVA DURUMUNDA"

Yüksek kesimlerde fındık hasat döneminin son günlerine girilirken, fındığın kalitesini ve randımanını korumak adına yağışlar başlamadan ürünün patoza vurulup kurutulması büyük önem taşıyor.

Haruniye Mahallesi sakinleri, zorlu hava şartlarında destek veren tarım işçileri sayesinde hasadı kayıpsız kapatmayı hedefliyor.