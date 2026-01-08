Ukrayna'ya ait olduğu belirlenen bir kamikaze insansız hava aracı, Türkiye kıyılarından yaklaşık 48 kilometre açıkta Rus petrol tankeri Elbus'a saldırı gerçekleştirdi.

Rus 'Gölge filosuna' bağlı olduğu belirtilen Palau bayraklı gemi, ham petrol yüklemek üzere Novorossiysk'e gidiyordu.

UKRAYNA'YA AİT DRON RUS TANKERİNİ VURDU

Ukrayna’ya ait bir intihar dronu, Rusya’nın “gölge filosuna” ait bir petrol tankerini bir kez daha hedef aldı.

Visegrad24'te yer alan habere göre 274 metre uzunluğundaki boş petrol tankeri Elbus, petrol yüklemek için Rusya’nın Novorossiysk limanına doğru seyir halinde ilerlerken, Karadeniz kıyılarının 30 mil açığında vuruldu. Çarpma sonucu tanker gemisinin üst kısmı hasar oluştuğu ifade edildi. Geminin İnebolu Limanı'na çekileceği belirtildi.