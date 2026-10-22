Kaynak: İHA

Karadeniz'de bu sezon yaşanan palamut bolluğu balık tezgâhlarına da yansıdı. Tanesi 30 ila 50 TL arasında satılan palamut, uygun fiyatıyla tüketicilerin ilgisini çekerken balıkçılardan dikkat çeken bir uyarı geldi. Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, palamut sürülerinin mezgit, istavrit, çinakop ve kabuklu deniz canlılarıyla beslendiğini belirterek diğer türler üzerindeki baskının arttığını öne sürdü.

"PALAMUT BİR AN ÖNCE TUTULUP UCUZA SATILMALI"

Karadeniz'deki palamut yoğunluğunun diğer balık türlerini olumsuz etkilediğini savunan Malkoç, avcılığın artırılması gerektiğini söyledi. Palamudun yengeç ve pavurya gibi kabuklularla da beslendiğini belirten Malkoç, şu ifadeleri kullandı:

"Denizde palamut bol. Denizden bu palamudun bir an önce tutulması lazım. Çünkü tutulmasa denizde ne balıkçıya başka bir şey bırakır ne de başka bir şey. Palamut, zanayı (yengeç), pavuryayı bile yedi. Palamut o kadar bol ki bir an önce tutulup ucuz fiyata satılması lazım. Palamudun tanesi şu anda bolluktan 30 TL ile 50 TL arasında satılıyor."

"İNSANLARI BALIK YEMEYE ALIŞTIRMALIYIZ"

Türkiye'de balık tüketiminin yeterli düzeyde olmadığını dile getiren Malkoç, av miktarının azaltılmasına yönelik önerilere katılmadığını ifade etti. Balıkçılıkta kota uygulamasına ihtiyaç bulunduğunu da belirten Malkoç, tüketimin artırılması gerektiğini söyledi.

Geçmiş yıllarda bol avlanan balıkların tuzlanarak uzun süre saklandığını hatırlatan Malkoç, şu değerlendirmeyi yaptı: "Çoğu insan da balık yemiyor. Dünyada balık tüketiminde çok gerideyiz. Kişi başına tüketilen balık az olduğundan sıkıntı oluşuyor. 'Balık çok' görüşünden ziyade millet balık yemiyor. Eskiden bu balık tuzlanırdı, yazın da yenirdi."

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR BOLLUK GÖRMEDİK"

Bu sezonki palamut miktarının geçmiş yıllara göre çok daha yüksek olduğunu belirten Malkoç, hava sıcaklıklarının da balıkların hareketlerini etkilediğini söyledi. Önceki yıllarda da Marmara ve Karadeniz'de palamut bolluğu yaşandığını ancak bu sezonki yoğunluğun farklı olduğunu ifade eden Malkoç, özellikle Doğu Karadeniz'deki sürülere dikkat çekti.

"Giresun'dan Hopa'ya kadar var. Batı'da şu an o kadar yok. Oralarda da oldu ve doğuya geçti. Şimdi tekrar batıya dönecek. Dönüş başlayınca da her yerde palamut olacak."

"PALAMUT KARADENİZ'İ BİTİRDİ"

Palamutların diğer balık türleri üzerindeki etkisine ilişkin çarpıcı iddialarda bulunan Malkoç, sürülerin denizdeki küçük balıkları ve kabukluları tükettiğini öne sürdü. "Palamut, Karadeniz'i bitirdi, denizde hiçbir şey kalmadı. İstavriti de yedi. Palamudun önünde hiçbir şey kalmıyor. En obur balık palamut. Mezgit, yengeç, çinakop yavrularını bile yiyor."

Malkoç'un bu değerlendirmeleri, deniz ekosistemine ilişkin bilimsel bir tespitten ziyade balıkçılık sektöründeki gözlemlerine dayanıyor.

"BU FİYATLARA PALAMUT ALDIĞINIZA KİMSE İNANMAZ"

Deniz suyunun soğumasıyla palamutların büyüyeceğini ve avlanmalarının kolaylaşacağını belirten Malkoç, balıkların bir bölümünün yeniden İstanbul Boğazı'na doğru hareket edeceğini söyledi.

Buzhanelerin dolduğunu ve yaşanan bolluğun her sezon görülmediğini ifade eden Malkoç, vatandaşlara uygun fiyatlardan yararlanma çağrısında bulundu. "Halkımız da bunları alıp evinde saklasın. Palamut her zaman yenir. Bu Allah'ın bir lütfu. 'Bu fiyatlara palamut aldım' deseniz normalde kimse inanmaz. Devlet bizi her konuda destekliyor, biz de halkı böyle destekliyoruz."