Ordu'nun Çamaş ilçesine bağlı Taşoluk Mahallesi Fatsa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, evine gitmek üzere scooter'ıyla seyir halinde olan bir çocuk, yol kenarındaki sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Yol kenarında bekleyen bir hayvanın yanından geçtiği esnada ürken ve köpeğin hamle yapmasıyla paniğe kapılarak koşmaya başlayan çocuk, bir anda çevredeki diğer sahipsiz köpeklerin de hedefi haline geldi.
Karadeniz'de korku dolu anlar: Sahipsiz köpeklerin hedefi olan çocuğu esnaf kurtardı
Ordu'nun Çamaş ilçesinde scooter ile evine dönen bir çocuk, yol kenarında bulunan sahipsiz köpeklerin aniden saldırması sonucu büyük tehlike atlattı.Kaynak: İHA
Üzerine doğru havlayarak koşan köpekler karşısında büyük korku yaşayan çocuk, kendisini korumak amacıyla elindeki scooter'ı hayvanlara doğru fırlattı. Yaşanan arbededen şans eseri herhangi bir yara almadan kurtulmayı başaran çocuk, bölgeden hızla uzaklaştı. Olay anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
ÇEVREDEKİ ESNAF DURUMA MÜDAHALE ETTİ
Çocuğun korku dolu çığlıklarını ve köpeklerin havlama seslerini duyan bölge esnafı, durumu fark ederek hızlıca olay yerine müdahale etti. Köpekleri bölgeden uzaklaştırarak olası bir yaralanmanın önüne geçen esnaf, olayın şokunu atlatamayan çocuğun sağlık durumunu kontrol ettikten sonra vakit kaybetmeden ailesine ulaşarak yaşanan hadise hakkında bilgilendirmede bulundu.