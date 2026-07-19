Karadeniz'de korku dolu anlar: Sahipsiz köpeklerin hedefi olan çocuğu esnaf kurtardı

Ordu'nun Çamaş ilçesine bağlı Taşoluk Mahallesi Fatsa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, evine gitmek üzere scooter'ıyla seyir halinde olan bir çocuk, yol kenarındaki sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Yol kenarında bekleyen bir hayvanın yanından geçtiği esnada ürken ve köpeğin hamle yapmasıyla paniğe kapılarak koşmaya başlayan çocuk, bir anda çevredeki diğer sahipsiz köpeklerin de hedefi haline geldi.