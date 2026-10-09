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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Ordu’nun Gölköy ilçesinde asırlık yardımlaşma geleneği olan "imece" kültürü yaşatılmaya devam ediyor. İlçeye bağlı Çetilli Mahallesi’nde bir araya gelen mahalle sakinleri, topladıkları fındıkları patoza (fındık ayıklama makinesi) vermek için güçlerini birleştiriyor.

Dünya fındık üretiminin kalbi konumundaki Ordu’da, bahçelerden toplanıp harmanlara serilen fındıkların yeşil kabuğundan (kapsül) ayrılma işlemi tüm hızıyla sürüyor.

Gölköy’ün Çetilli Mahallesi’nde ise bu zorlu ve yorucu mesai, Karadeniz insanının dayanışma ruhuyla keyifli bir ortak çalışmaya dönüşüyor.

Yüksek maliyetler ve işçi bulma zorluklarına karşı asırlık "imece" usulünü devreye sokan mahalle halkı, sırayla her gün bir komşusunun fındığını patoza veriyor.

"KOMŞULUK ÖLMEDİ, BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ"

Sabahın erken saatlerinde patoz sesleriyle yankılanan Çetilli Mahallesi’nde, kadını erkeği, genci yaşlısı herkes el birliğiyle çalışıyor. Çuvallarla taşınan fındıklar patoz makinesine verilirken, bir yandan da yorulan işçiler için Karadeniz’in meşhur çayı demleniyor ve yöresel yemekler hazırlanıyor.

Mahalle sakinleri, ekonomik olarak da büyük tasarruf sağlayan bu yöntemle ilgili yaptıkları açıklamada, "Gölköy’de fındık bizim her şeyimiz.

Eskiden büyüklerimiz her işi imece usulü yapardı.

Tekin Özdemir, Biz de Çetilli Mahallesi olarak bu güzel geleneği yaşatıyoruz. Bugün benim fındığım patoza veriliyor, yarın bir başka komşumuzun bahçesindeyiz. Hem işimiz çabuk bitiyor hem de komşuluk bağlarımız güçleniyor.

Birbirimize destek olarak bu zorlu sezonu hep birlikte omuz omuz bitiriyoruz" ifadelerini kullandı.

MALİYETLER AZALIYOR, BAĞLAR GÜÇLENİYOR

Patoz mesaisinin fındık tarımının en yorucu aşamalarından biri olduğunu belirten üreticiler, tek başına yapılması günlerce sürecek olan işin imece sayesinde birkaç saat içinde tamamlandığını vurguladı.

Karadeniz genelinde makineleşmeye ve değişen yaşam şartlarına rağmen Çetilli Mahallesi'nde sergilenen bu dayanışma örneği, ulusal çapta unutulmaya yüz tutan yardımlaşma kültürünün en güzel örneklerinden biri olarak parmak ısırtıyor.

Hava şartlarının elverdiği ölçüde mahalledeki tüm üreticilerin fındığı patozdan geçirilene kadar Çetilli’deki bu hummalı ve örnek dayanışma mesaisi devam edecek.