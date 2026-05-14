Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ekolojik operasyonda, Amasya Yedikır Su Ürünleri Üretim Tesisi kritik bir rol oynadı. Tesiste özenle yetiştirilen balıklar, Karadeniz’in biyoçeşitliliğini desteklemek ve ekosistemi güçlendirmek amacıyla Sinop’a nakledildi.

Törende konuşan Sinop Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Haci Yusuf Parlak, Türkiye’nin su kaynakları potansiyeline dikkat çekerek şunları söyledi:

"Su kaynaklarımızın zenginliğini korumak en öncelikli görevimiz. Koruma altında olan mersin balıklarını doğal ortamlarına bırakarak, bu mirası gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz."

Protokol üyelerinin sembolik olarak elle başlattığı salım işlemi, ardından teknik bir operasyona dönüştü. Binlerce balık, canlı nakil sistemleri ve özel boru düzenekleri kullanılarak Karadeniz’in serin sularına güvenli bir şekilde bırakıldı.

Programa Katılım Sağlayan İsimler:

Gerze Kaymakamı Yıldız Büyüker

MERKODER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serap Ustaoğlu Tırıl

İlçe protokolü, balıkçılar ve teknik ekipler.

Bu kritik hamle ile Karadeniz'in "yaşayan fosilleri" olarak bilinen mersin balıklarının popülasyonunun artırılması ve bölgedeki doğal dengenin korunması amaçlanıyor.