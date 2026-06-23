Karadeniz’de gizli operasyon: Kaçacak yerleri yok: Samuraylar cepheye indi

Bu da kokarcanın neslini sona erdirmesi anlamına geliyor. Güzel tarafı; 6’ya 1 dediğimiz dişilik oranı vardır. Her 6 yavrudan 5’i dişi oluyor ve 14 gün sonra doğum yapabilecek kapasiteye ulaşıyor. 10 kez döl verimi sağlıyor. Şu an ülkemizde bir kez döl verimi var bu kokarca için geçerli değil. Diğer ülkelerde, yerleştikleri yerlerde 2-3’e çıkıyor, bu da sıkıntılı bir dönem" dedi.