Karadeniz’in üç ilinde sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılara tepki göstermek için bir araya geldi. Açıklamalarda hem insani kriz hem de kutsal mekanlara yönelik uygulamalar eleştirildi.

TRABZON’DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TOPLANDI

Trabzon’da Anadolu Gençlik Derneği üniversite komisyonu üyeleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi kampüsündeki cami önünde buluştu.

Grup adına konuşan Mehmet Emin Şener, Mescid-i Aksa’nın günlerdir ibadete kapalı tutulduğunu belirtti.

Bu durumun sadece bölgesel değil, tüm İslam dünyasını ilgilendirdiğini ifade eden Şener, bölgede yürütülen faaliyetlerin ciddi bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

ORDU’DA SİVİL TOPLUMDAN ÇAĞRI

Ordu’da ise İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde vatandaşlar Aziziye Camisi’nde bir araya geldi. Grup adına açıklama yapan Celil Kul, Gazze’de yaşananlara karşı sessiz kalmayacaklarını belirterek, planlanan “Özgürlük ve Sumud Filosu” ile ablukayı kırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kul, bu girişimin yalnızca insani yardım değil, aynı zamanda dayanışma mesajı taşıdığını vurguladı.

GİRESUN’DA MEYDANDA TEPKİ

Giresun’da Saadet Partisi ve Anadolu Gençlik Derneği Giresun Şubesi üyeleri Atatürk Meydanı’nda toplanarak açıklama yaptı. İl Gençlik Kolları Başkanı Malik Enes Uzun, Gazze’de yaşananların tarihe geçecek ölçüde ağır olduğunu ifade etti. Uzun, Mescid-i Aksa’nın ibadete kapatılmasına da tepki göstererek bunun inanç özgürlüğüne yönelik bir müdahale olduğunu dile getirdi.

Üç ilde yapılan açıklamalarda, Gazze’deki sivillerin durumuna dikkat çekilirken uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunuldu.