Samsun’un su ürünleri ve balıkçılıkta Türkiye’nin ilk üç şehri arasında yer aldığını vurgulayan Türkyılmaz, kentin sadece balık değil; balık unu ve yemi ihracatıyla da ekonomiye can suyu olduğunu belirtti. Türk somonunun artık bir dünya markası haline geldiğini ifade eden Türkyılmaz, sektörün doğuş sürecini şu sözlerle anlattı:

"2015-2017 yıllarında yatırımcıları Karadeniz’e çekmek için büyük çaba sarf ettik. İlk yatırımcılarımız risk aldı, denedi ve kazandı. Bugün ise herkes bu kazançlı sektöre girmek için sıraya girmiş durumda."

Türkiye genelinde Türk somonu üretimi için 200 bin ton kapasiteli 100 tesise onay verildiğini açıklayan Türkyılmaz, mevcut üretimin 75 bin ton seviyesinde olduğunu ancak yeni yatırımların devreye girmesiyle rakamların katlanacağını söyledi.

2028 vizyonu çerçevesinde belirlenen hedefler ise şöyle:

İhracat Hedefi: 3 milyar dolar.

Yetiştiricilik Hedefi: 750 bin ton.

Mevcut Durum (2025): 2,25 milyar dolarlık net ihracat.

Türkyılmaz, dünyadaki dönüşümü erken yakaladıklarını belirterek, artık su ürünleri yetiştiriciliğinin avcılığın önüne geçtiğini ifade etti. Bu durumun sürdürülebilir üretim için kritik olduğunu söyleyen Genel Müdür, yasa dışı avcılıkla mücadelenin de tavizsiz sürdüğünü ekledi.

Türk balıkçı filosunun teknolojik gücüyle dünya çapında bir konuma ulaştığını belirten Türkyılmaz, balıkçılarımızın Afrika başta olmak üzere birçok kıtada faaliyet gösterdiğini ve pek çok ülkenin Türk balıkçılarıyla ortaklık kurmak istediğini dile getirdi.