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Kaynak: AA

Karadeniz kıyılarında etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Sakarya ve Düzce’de bazı sahillerde denize girmek yasaklandı.

Sakarya’nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde kaymakamlıklar tarafından alınan karar doğrultusunda, elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm plajlarda denize girişlere izin verilmiyor.

CANKURTARAN EKİPLERİ VATANDAŞLARI UYARIYOR

Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, sahillerde güvenlik önlemlerini artırdı.

Ekipler, denizdeki risklere dikkat çekmek amacıyla bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.

AKÇAKOCA SAHİLLERİNDE DE YASAK BAŞLADI

Düzce’nin Karadeniz’e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesinde de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girişler yasaklandı.

Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçedeki tüm plaj ve sahillerde vatandaşların denize girmesine izin verilmeyeceği bildirildi.

KIRMIZI BAYRAK UYARISI

Akçakoca’da görev yapan cankurtaran ekipleri de sahillere kırmızı bayrak çekerek vatandaşlara denize girmemeleri yönünde uyarılarda bulunuyor.

Yetkililer, olası boğulma vakalarının önüne geçilmesi için vatandaşların alınan kararlara uymalarını istedi.