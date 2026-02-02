Kandilli verilerine göre, Karadeniz'de derinliği 34.7 km olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Azak Denizi.

Trabzon 5 gün önce de (27 Ocak 2026) 3.8’lik depremle sallanmıştı.

Öte yandan yetkililer vatandaşları can ve mal güvenlikleri için depreme karşı sağlam binalarda oturmaları konusunda sık sık uyarıyor.

Öte yandan, Trabzon'da 5 gün önce yaşanan depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş, kısa süreli paniğe neden olan depremle ilgili “Deprem 9,6 km derinlikte, sığ olduğundan sarsıntı ve fiziksel kırılma gürültüsü oldukça etkin oldu. Sonuç: Karadeniz bir deprem kaynağıdır” demişti.