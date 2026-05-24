Karadeniz'de 162 yıllık dinmeyen sızı: Samsun'da atlı kortej

Karadeniz’de 162 yıllık dinmeyen sızı: Samsun’da atlı kortej

Samsun’da Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün 162. yıl dönümü atlı anma yürüyüşüyle yad edildi. Çobanlı İskelesi’nden başlayan kortejde denize karanfil bırakan katılımcılar, ataları için dua etti ve ateş yaktı.

Kafkas Dernekler Federasyonu (KAFFED) ve Samsun Çerkes Derneği tarafından 21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün 162’nci yılı anma yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüşe, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Melih Perçin, Dünya Çerkes Birliği Genel Başkan Yardımcısı Öner Yılmaz, Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Ünal Uluçay, Samsun Çerkes Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Ayrancı ve vatandaşlar katıldı.

Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi’nde toplanan grup, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde atlı kortej yürüyüşü yaptı. Yürüyüşün ardından grup daha sonra denize '1864' yazılı çelenk ve kırmızı karanfiller bıraktı. Daha sonra Adigece ve Abazaca dualar edildi.

Duaların ardından konuşan Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Ünal Uluçay, “Atalarımızı kaybettiğimiz 21 Mayıs 1864'ün 162’nci anma yıl dönümünü bu senede Samsun'da anıyoruz. Karadeniz'in incisi Samsun'dayız. Buradan anavatana giden temsilci arkadaşlarımız da var, hemşehrilerimiz de var.

Biz de anavatana en yakın sahil olan Samsun'da ve en fazla Çerkez nüfusunun yaşadığı ve en fazla hayatını kaybeden atalarımızın sahilinde ölmüşlerimizi yad edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından oratoryo ve tiyatro gösterisi ile sahilde ateş yakıldı.

Kaynak: DHA
