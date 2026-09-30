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Kaynak: AA

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), 2026 sezonu yağlık ayçiçeği ön alım fiyatını ton başına 34 bin lira olarak açıkladı.

Genel merkezi Samsun'da bulunan KARADENİZBİRLİK'in Genel Müdürü Ünal Erarslan, yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AYÇİÇEĞİNDE VERİM GEÇEN YILA GÖRE 2 KATINDAN FAZLA ARTTI

Erarslan, yeni sezonda iklim şartlarının olumlu seyretmesiyle ayçiçeğinde dönüm başına verimin geçen yıla göre 2 katından fazla gerçekleştiğini bildirdi.

Birlik Yönetim Kurulu olarak yağlık ayçiçeği ön alım fiyatını ton başına 34 bin lira olarak kararlaştırdıklarını belirten Erarslan, üretici ortaklarının sigortası olan KARADENİZBİRLİK'in imkanları ölçüsünde belirlenen fiyat üzerinden ürün bedellerini ödeyeceğini kaydetti.

12 KOOPERATİF VE ALIM MERKEZİNDE ÜRÜN ALIMI YAPILACAK

Bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdüklerini vurgulayan Erarslan, üreticilerden alınan ham maddeyle yüzde 100 saf ve helal sertifikalı KARADENİZBİRLİK marka ayçiçeği yağı ürettiklerini belirtti.

Piyasayı regüle ederek aşırı fiyat artışlarını önleme çabasını sürdürdüklerini ifade eden Erarslan, birim alandaki verimin artırılması ve yağlık ayçiçeği tohumlarının yağ oranlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini aktardı.

Erarslan, yeni sezon ürünü alımlarının Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Kırıkkale ve Kırşehir ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 12 kooperatif ve alım merkezinde yapılacağını bildirdi.