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Kaynak: İHA

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), bünyesindeki üretici ortaklarından 2026 dönemi ayçiçeği kabulüne başladı. Birlik, hasat öncesi süreçte 22 bin ortağına ayni ve nakdi biçimde toplam 122 milyon lira tutarında kredi imkânı sundu.

Üreticilere sağlanan katkıların devam edeceğini vurgulayan KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, piyasa koşulları doğrultusunda çiftçileri mağdur etmeyecek en uygun fiyat politikasıyla hareket edeceklerini dile getirdi.

Mevcut sezonda iklim şartlarının önceki yıla oranla elverişli seyrettiğini aktaran Erarslan, kuraklık yaşanmaması sayesinde ayçiçeği rekoltesinde yüksek artış öngördüklerini bildirdi.

Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Kırıkkale ve Kırşehir ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 12 kooperatif ve alım merkezinde işlemlerin sürdüğünü belirten Erarslan, bu dönem yaklaşık 35 bin tonluk ayçiçeği alımı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Ayçiçeği kabulleriyle beraber sıvı yağ imalatının da ivme kazanacağını kaydeden Erarslan, "Birliğimiz üreticisinden aldığı ham madde ile ürettiği yüzde 100 saf ve helal sertifikalı ayçiçeği yağı ile tüketiciye hizmet vermektedir. Bu konuda piyasayı regüle ederek aşırı fiyat artışlarını önlemekte, bölge ve ülke ekonomisine de katkı sunmaktadır" diye konuştu.