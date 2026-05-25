Sinop Üniversitesi öncülüğünde, “Interreg NEXT Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İş Birliği Programı” kapsamında iki yıl önce başlatılan “Büyük Temizlik Projesi” devam ediyor. Proje kapsamında deniz yosunları işlenerek gübreye dönüştürüldü ve üniversitenin Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde oluşturulan serada kullanıldı.

İlk etapta marul ve çilek fidelerinde denenen yosun gübresi, olumlu sonuçlar verdi. İkinci aşamada ise bu gübreyle yetiştirilen fidelerden çilek hasadı başarıyla gerçekleştirildi.

Su Ürünleri Temel Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Bat, projenin ikinci etabının tamamlandığını belirterek, hedeflerinin bu gübrenin çiftçiler tarafından yaygın şekilde kullanılmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Bat, ilerleyen süreçte ilgili kurumlarla iş birliği yaparak gübreyi tanıtacaklarını söyledi.

Avrupa Birliği destekli projede Marmara Belediyeler Birliği ile Batum Devlet ve Şumnu üniversiteleri de yer alıyor. Bat, projenin Karadeniz’in geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, yosunların çevreye zarar veren bir unsur olmaktan çıkarılıp ekonomik değere dönüştürüldüğünü dile getirdi.

Proje sayesinde hem çevre kirliliğinin azaltılması hem de tarımsal üretime katkı sağlanması hedefleniyor. Uzmanlar, bu yöntemle elde edilen gübrenin yaygınlaşmasının hem üreticiye hem de çevreye önemli faydalar sunacağını belirtiyor.