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Rizeli sanatçı ve televizyoncu Zihni Cinan, YENİÇAĞ Ankara Temsilcisi Nihat Bozkurt'u ziyaret etti. YENİÇAĞ Gazetesi Ankara Temsilciliği görevine getirilmesinden dolayı Nihat Bozkurt’u tebrik eden Zihni Cinan, 16 yıllık zorunlu aranın ardından Karadeniz Televizyonu'nun yeniden yayın hayatına başlayacağının bilgini paylaştı. Türkiye gündeminin konuşulduğu ziyarette Nihat Bozkurt, "Karadeniz’in her şeyi var amma bir televizyonu yok" sloganıyla başlattıkları mücadeleden dolayı Karadeniz TV Yönetim Kurulu Başkanı Cinan’ı tebrik ederken, uzun bir mücadelenin ardından yayın hayatına tekrar dönen kanalın hayırlı olması temennisinde bulundu.