Karadeniz sofralarının yıldızı Karalahana çorbası nasıl yapılır? Mısır ekmeğiyle buluşan efsane

2023'te Ordu Pancar Çorbası / Ordu Karalahana Çorbası adı altında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili almış.

En çok hangi illerde yapılır?



Karalahana çorbası (veya pancar çorbası) özellikle Doğu Karadeniz illerinde yaygın ve geleneksel:Ordu (pancar çorbası olarak en çok bilinir, coğrafi işaretli)



Giresun

Trabzon

Rize

Artvin



Ayrıca Samsun, Sinop gibi Batı Karadeniz illerinde de yapılır, ancak en yoğun tüketim ve kültürel bağ Doğu Karadeniz'de (özellikle Ordu-Giresun-Trabzon-Rize hattı). Bölgede yılın dört mevsimi, kışın ise neredeyse her evde pişer; yanında mısır ekmeğiyle servis edilir.