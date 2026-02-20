Karadeniz bölgesinde kış aylarında sıkça tüketilen karalahana çorbası, yöre halkının favori yemekleri arasında başı çekiyor.
Karadeniz sofralarının yıldızı Karalahana çorbası nasıl yapılır? Mısır ekmeğiyle buluşan efsane
Karadeniz’in kış klasiği karalahana çorbası, bakır tencerede tereyağıyla pişirilen, mısır unu ve barbunyayla zenginleşen eşsiz bir lezzet. Peki mısır ekmeğiyle birlikte yenilen bu efsane, Karadeniz sofralarının yıldızı Karalahana çorbası nasıl yapılır?
Anadolu Ajansı’nın Türkiye’nin yöresel lezzetlerini tanıtmak için Karatay Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirdiği Memleket Sofrası Projesi kapsamında Karadeniz mutfağından karalahana çorbasının hazırlanışı paylaşıldı.
Bu yöresel lezzet, bakır tencerede tereyağıyla pişirilerek genellikle mısır ekmeğiyle servis ediliyor.
Çorbanın tarifini aktaran Ortahisar Halk Eğitimi Merkezi Yiyecek İçecek Aşçılık Bölümü Usta Öğreticisi Sevinç Civelek, “Karalahana çorbası Karadeniz’in vazgeçilmez bir lezzetidir” dedi.
Malzemelerin Karadeniz’in farklı illerinde değişiklik gösterebileceğini belirten Civelek, mısır unu, tereyağı ve bakır tencerenin çorbanın eşsiz tadı için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.
Karalahana çorbası malzemeleri ve tarifi şöyle:
Malzemeler (10 kişilik)
• 2 bağ karalahana
• 400 gram barbunya fasulye
• 250 gram mısır unu
• 300 gram tereyağı
• 400 gram bal kabağı
• 5 soğan
• 1 diş sarımsak
• 3 litre sıcak su
• 3 acı biber
• 3 kaşık salça
• Bir miktar tuz
Yapılışı
1. Bakır tencereye su konularak kaynatılır.
2. Bal kabağının kabukları soyulup orta boyutta doğranarak tencereye eklenir.
3. Bir gece önceden ıslatılan barbunya ve mısır yarması ilave edilir.
4. Kabaklar yumuşayınca tencereden alınıp çatal yardımıyla ezilir.
5. Karışım koyulaşıncaya kadar yaklaşık bir saat kaynatılır.
6. İnce doğranmış karalahana eklenip karıştırılır.
7. Kaynayan çorbaya yavaş yavaş mısır unu serpilir, çırpıcıyla sürekli karıştırılır ve acı biberler eklenir.
8. Ayrı bir tavada tereyağı ve soğanlar pembeleşene dek kavrulur.
9. Üzerine salça ve ezilmiş sarımsak eklenip kısa süre pişirilir.
10. Hazırlanan kavrulmuş karışım ile tuz çorbaya ilave edilir.
11. Sıcak servis yapılır, yanında mısır ekmeğiyle sunulur.
Karalahana çorbası, Karadeniz Bölgesi'nin en ikonik kış lezzetlerinden biri olarak yüzyıllardır sofralarda yer alıyor. Kesin bir "keşif tarihi" veya tek bir köken hikayesi olmamakla birlikte, çorbanın kökeni Karadeniz'in zorlu iklim koşullarına ve geleneksel beslenme alışkanlıklarına dayanıyor.
Karalahana bitkisi (Brassica oleracea var. acephala), Anadolu'ya Orta Asya kökenli göçlerle getirildiği ve Osmanlı döneminde saray mutfağında da kullanıldığı biliniyor. Ancak karalahana çorbası özelinde, bugünkü haliyle Doğu Karadeniz mutfağının ürünü olarak şekillenmiş.
Bazı kaynaklara göre, özellikle seferberlik dönemleri (I. Dünya Savaşı ve sonrası zor yıllar) gibi kıtlık zamanlarında, köylülerin ekmek bile bulmakta zorlandığı dönemde karalahana (bölgede "pancar" veya "dürme" diye de anılır) son çare olarak kullanılmış ve anneler tarafından çocukları beslemek için çorba haline getirilmiş.
Karın altında çürümeyen, dayanıklı yapısıyla kışın vazgeçilmezi olmuş. Bu yüzden halk arasında "doğal ilaç" gibi görülüp grip, öksürük, boğaz ağrısına karşı da tüketilmiş.
Yöresel olarak mısır unu, barbunya, tereyağı/iç yağı gibi malzemelerle zenginleşen tarif, Karadeniz'in mısır ekmeği kültürüyle bütünleşmiş.
2023'te Ordu Pancar Çorbası / Ordu Karalahana Çorbası adı altında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili almış.
En çok hangi illerde yapılır?
Karalahana çorbası (veya pancar çorbası) özellikle Doğu Karadeniz illerinde yaygın ve geleneksel:Ordu (pancar çorbası olarak en çok bilinir, coğrafi işaretli)
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin
Ayrıca Samsun, Sinop gibi Batı Karadeniz illerinde de yapılır, ancak en yoğun tüketim ve kültürel bağ Doğu Karadeniz'de (özellikle Ordu-Giresun-Trabzon-Rize hattı). Bölgede yılın dört mevsimi, kışın ise neredeyse her evde pişer; yanında mısır ekmeğiyle servis edilir.