Karadeniz sahilinde büyük adrenalin

off-road'un Trabzon halkının hoşuna gittiğini düşünüyorum. Şu an için hedefimiz belli değil, çünkü dün bir etabı bitirememiştik, bu yüzden puanlamada istediğimiz noktalarda değiliz ama gönlümüz her zaman kendi klasmanımızda birinci olabilmek. Herkes gibi biz de o şekilde yola çıkıyoruz. Biz yarışmanın tek kadın ekibiyiz. Aynı zamanda ben Kız Gibi Off-road Derneği'nin başkanıyım. Kadınların bu sporda daha fazla yer edinmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten zorlu bir platformdayız. Otomobil sporları erkek egemenliğin olduğu bir yer ama biz burada olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.