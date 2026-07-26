Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / İHA

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Merdivenli köyü mevkiinde meydana gelen olayda, yamaçtan kopan iki dev kaya parçası Karadeniz Sahil Yolu'na düştü. Olay nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı.

İlk belirlemelere göre olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi.

SÜRÜCÜLER KAYALARIN ARASINDAN GEÇMEK ZORUNDA KALDI

Kaya parçalarının yola düşmesi sırasında bölgede seyir halinde bulunan sürücüler, yolu kapatan dev kayaların arasından dikkatli ve kontrollü şekilde geçerek ilerleyebildi.

O anlar bölgede kısa süreli endişeye neden olurken, sürücüler güvenlik tedbirleri eşliğinde yollarına devam etti.

JANDARMA BÖLGEDE ÖNLEM ALDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, yeni bir heyelan riskine karşı bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Trafik akışının kontrollü olarak sürdürüldüğü Karadeniz Sahil Yolu'nda, yola düşen kaya parçalarının kaldırılması için ekipler çalışma başlattı.

HEYELAN RİSKİNE KARŞI ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yetkililer, bölgede olası yeni kaya düşmelerine karşı incelemelerini sürdürürken, sürücülerden dikkatli olmaları ve trafik ekiplerinin uyarılarına uymaları istendi. Kayaların kaldırılmasının ardından yolun tamamen normale dönmesi bekleniyor.